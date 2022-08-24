ايران تدين العدوان الامريكي على الشعب السوري بأشد العبارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن متحدث الخارجية الإيرانية قال في تصريح له بهذا الصدد : ان العدوان الذي شنه الجيش الامريكي فجر اليوم على الشعب السوري، شكل اجراء ارهابيا ضد التيارات الشعبية المناهضة للاحتلال في هذا البلد، نافياً وجود اي صلة بين هذه المجموعات والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع المسؤول الإيراني : ان استمرار الوجود العسكري الامريكي في بعض المناطق بسوريا، يتعارض مع القانون الدولي كما يشكّل احتلالا ونقضا للسيادة الوطنية في هذا البلد؛ وبما يلزم انسحاب هذه القوات من الاراضي السورية فورا، والكف عن سرقة حبوبها وثوراتها النفطية.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، الدعايات التي تروج لها امريكا حول مكافحة الارهاب، بالذريعة لمواصلة الاحتلال؛ مصرحا في هذا الخصوص: ان اقرار المسؤولين الامريكيين على تاسيس جماعة داعش الارهابية، مازال يشغل اذهان الراي العام لشعوب المنطقة ولم يذهب طي النسيان.

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