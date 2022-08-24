ايران ومالي تتفقان على التعاون في المجالات التقنية والدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيرانية، امير عبداللهيان، ادلى بهذا التصريح، عصر اليوم الاربعاء من مطار مالي الدولي وقبيل مغادرته باتجاه تنزانيا.

وأشاد المسؤول الإيراني بالعلاقات العريقة التي تجمع بين طهران وماكو؛ مشيرا الى توفر ظروف مميزة في مجالي الزراعة وتربية المواشي بجمهورية مالي، وبما يتيح مزيدا من الفرص للتعاون الثنائي.

وتابع عبد اللهيان: لقد اتفقنا مع رئيس الوزراء و وزير الخارجية الماليين حول العديد من القضايا بما في ذلك نشاط الشركات المعرفية الايرانية ونقل التقنية والتعاون الدفاعي بهدف دعم السلام والاستقرار والامن في هذا البلد، وسوف نتخذ خطوات هامة خلال الاشهر القدمة في هذا السياق.

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