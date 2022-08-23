ردود فعل الحكومة والكتل والاحزاب السياسية تجاه تعليق عمل مجلس القضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان مجلس القضاء الأعلی في بيان اعتصام أتباع مقتدی الصدر محملاً الحكومة العراقية والتيار الصدري مسؤولية تداعيات هذا الاجراء بتعطيل القضاء العراقي.

ويواصلُ الصدريون اعتصامَهم المفتوح أمامَ البرلمان منذُ أسابيع رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة. ولكن في اخر خطوة لهم تجاه تعليق عمل مجلس القضاء واجهوا ردود فعل مخالفة لعملهم منها:

الرئيس العراقي: البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة، مشيرا الى ان البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي.

وقال صالح في بيان له إن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".

وأضاف أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".

وتابع صالح: "البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تعليق أعماله في كافة مفاصله، على خلفية اعتصام انصار التيار الصدري امام بوابته.

وذكر المجلس في بيان له أنه "اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

مجلس القضاء الاعلى محكمة تحقيق الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء

اصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة قبض بحق المدعو غايب العميري عن جريمة التحريض على قتل القضاة وتمنع سفره وتطلب من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه.

"علماء العراق" للصدر: اسحب متظاهريك وادرء الفتنة

وجه رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا , الثلاثاء , دعوة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بسحب متظاهري التيار من امام بيت القضاء العراقي لكي لاستغل من قبل ايادي مأجورة لاشعال الفتنة بين أبناء الشعب الواحد , مؤكدا ان هذا الفعل قد هز كيان الدولة وان إيذاء القضاء يعني لاوجود للدولة .

وقال الملا ان " محاصرة بيت القضاء العراقي قد هز كيان الدولة وربما سيفتح الشهية امام الإرهابيين والخونة لاشعال الفتنة " , مبينا انه " ليس قلقا من وطنية التيار الصدري او الاطار او الكرد والسنة وانما القلق من المخربين الذين يستغلون الوضع وإدخال اياديهم القذرة لتعميق الفتنة بين الاخوة " .

وأضاف ان " التظاهر حق كفله الدستور الا ان هذا الحق مشروط بعدم تعطيل مؤسسات الدولة واذا ما تعطلت تلك المؤسسات بالتأكيد سنذهب الى الفوضى".

ووجه الملا دعوة الى "السيد مقتدى الصدر بسحب متظاهري التيار من امام بيت القضاء العراقي لكي لايستغل من قبل ايادي مأجورة لاشعال الفتنة بين أبناء الشعب الواحد"، داعيا المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف الى ان "يكون لها موقف مع هذا الحدث الخطير للحفاظ على الاستقرار العام ودرء الفتنة " .

وأشار الملا الى ان " بيان مجلس القضاء الأعلى له أهمية قصوى على كافة المستويات لكون البيان لم يصدر من جهة سياسية او حزبية وهي تطرح التهديدات التي تعرضت لها " .

العبادي يدعو الى انهاء الاعتصامات واللجوء الى الحوار البناء

دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الى إنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء الى الحوار البناء.

وقال العبادي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "لا يجوز ان يصل الصراع السياسي الى زج القضاء فيه، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته، وندعو لاحترام دوره الدستوري والخدمي للحكم بين الناس بالعدل".

وأضاف، "ونطالب بالتهدئة وإنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء الى الحوار البناء".

الاطار التنسيقي يدين التجاوز على المؤسسة القضائية

اعلن الاطار التنسيقي رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، الا بعد ان يعلن عن تراجعه عما موصفه "باحتلال" مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية.

وجاء في بيان الاطار التنسيقي الاعلان عن ادانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي.

وحمل الاطار التنسيقي الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة.

ودعا البيان الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها. كما دعا الاطار التنسيقي المجتمع الدولي الى بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية.

القضاء يصدر مذكرتي قبض بحق قياديين في التيار الصدري

اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، مذكرتي قبض بحق قياديين اثنين في التيار الصدري على خلفية "جريمة تهديد القضاء".

وذكر المجلس في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي القيادي في التيار الصدري عن جريمة تهديد القضاء".

وأضاف المجلس أن المحكمة أصدرت أيضا مذكرة قبض آخرى بحق القيادي في التيار محمد الساعدي عن ذات الجريمة".

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