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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٦:٢٦ م

رداً على مزاعم صحيفة أمريكية؛

مرندي: لن يُنفذ أي اتفاق قبل إغلاق مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران

مرندي: لن يُنفذ أي اتفاق قبل إغلاق مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران

أكد مستشار فريق التفاوض الايراني، ردا على تقرير رويترز المزعوم ، أنه لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل الإغلاق الدائم لقضية الاتهامات الكاذبة من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامج إيران النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار فريق التفاوض الايراني محمد مرندي، رد في تغريدة على تقرير مزعوم لوكالة رويترز للأنباء، بأن إيران تراجعت عن بعض مطاليبها في مفاوضات رفع الحظر .

والى جانب وصفه تقرير هذه الوكالة الإنجليزية بأنه "مضلل للغاية" ، قال مرندي: "ظللت أقول منذ شهور إن استبعاد الحرس الثوري من القائمة المزعومة للمنظمات الإرهابية الأجنبية ليس شرطا مسبقا".

وفي إشارة إلى ادعاء آخر لرويترز ، قال مرندي: "لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل الإغلاق الدائم للمزاعم الكاذبة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (ضد إيران) "، مشدداً على أن برنامج إيران النووي لن يتم تفكيكه.

/انتهى/

رمز الخبر 1926108
https://ar.mehrnews.com/news/1926108/

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