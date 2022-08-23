مرندي: لن يُنفذ أي اتفاق قبل إغلاق مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار فريق التفاوض الايراني محمد مرندي، رد في تغريدة على تقرير مزعوم لوكالة رويترز للأنباء، بأن إيران تراجعت عن بعض مطاليبها في مفاوضات رفع الحظر .

والى جانب وصفه تقرير هذه الوكالة الإنجليزية بأنه "مضلل للغاية" ، قال مرندي: "ظللت أقول منذ شهور إن استبعاد الحرس الثوري من القائمة المزعومة للمنظمات الإرهابية الأجنبية ليس شرطا مسبقا".

وفي إشارة إلى ادعاء آخر لرويترز ، قال مرندي: "لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل الإغلاق الدائم للمزاعم الكاذبة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (ضد إيران) "، مشدداً على أن برنامج إيران النووي لن يتم تفكيكه.

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