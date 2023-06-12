مرندي: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فند مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات رفع العقوبات واحياء الاتفاق النووي ان تكون هناك مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن.

وقال محمد مرندي في حديث لـ"العربي الجديد" عند سؤاله عن التقارير الصحفية التي تفيد بوجود مفاوضات إيرانية أميركية سريّة مباشرة في واشنطن، إنها لا صحة لها، مؤكدًا أن المفاوضات بينهما تجري بطريقة غير مباشرة عبر طرف ثالث، مثل عُمان أو الأمم المتحدة.

وأكد أن جميع تلك الاتصالات تتعلق بقضية تبادل السجناء والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات والتي "استولت" عليها الولايات المتحدة، مضيفًا: "الجانبان لا يجلسان معًا في غرفة واحدة".

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