إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس وطولكرم وسط اندلاع اشتباكات عنيفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 39 مواطناً بالاختناق بالغاز وإصابة بالرصاص المطاطي وأخرى نتيجة السقوط خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية في المنطقة: "إن قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية والجرافات وأغلقت مداخل مخيم عسكر القديم.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن قناصة الاحتلال انتشرت على أسطح المنازل في مخيم عسكر القديم وفي شارع المياه المطل على المخيم، ما أدى إلى إطلاق نار من المقاومين تجاه القوة المقتحمة للمنطقة، كما فجروا عدداً من العبوات محلية الصنع.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم، واندلعت اشتباكات مسلحة بين القوة المقتحمة ومجاهدي سرايا القدس- كتيبة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة جندي "إسرائيلي" إثر الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في المخيم، إذ تم نقله إلى حاجز "سناعوز" غرب طولكرم، ولم ترد معلومات عن حالته الصحية.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال استهدفت أحد المنازل بقذيفة أنيرجا خلال اقتحامها المتواصل لمخيم نور شمس بطولكرم".

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