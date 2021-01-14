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١٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٥٩ م

خلال مناورات "اقتدار_99"؛

اطلاق انواع متعددة من صواريخ كروز البحرية

اطلاق انواع متعددة من صواريخ كروز البحرية

أُطلِقَت العديد من صواريخ "كروز" البحرية خلال مناورات "إقتدار_99" التي تجريها القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في يومها الثاني والاخير على مساحة واسعة تمتد من سواحل مكران الايرانية الى بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للجيش ذكرت ان انواعا مختلفة من صواريخ كروز البحرية اطلقت اليوم الخميس من السواحل والسفن الحربية المشاركة في المناورات واصابت اهدافها بدقة شمال المحيط الهندي.

من جهته قال المتحدث باسم مناورات اقتدار - 99 الادميرال حمزة علي كاوياني أن القوة البحرية للجيش تتمتع اليوم بقدرات عالية في مجال صواريخ كروز البحرية ، وتمتلك طرازات متنوعة منها، موضحا ان لهذه الصواريخ دور كبير في حسم المعارك.

واشار كاوياني الى استخدام اسلحة ومنظومات في هذه المناورات لايمكن الكشف عن تفاصيلها ، مؤكدا ان أي اعتداء على الحدود الإيرانية البحرية سيواجه بهذه الأسلحة والصواريخ .

وكانت مناورات اقتدار - 99 قد انطلقت صباح امس الاربعاء برمز (يازهراء).

/انتهى/

رمز الخبر 1911001

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