اقامة اجتماع لمجلس إدارة منظمة إيكوساي بحضور المدعي العام بمحكمة الحسابات الايراني في كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد الاجتماع الثامن والعشرون لمجلس إدارة منظمة محكمة الحسابات للدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECOSAI) في أستانا، عاصمة كازاخستان، بحضور داود محمدي، المدعي العام لمحكمة الحسابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا الاجتماع، قال داود محمدي، المدعي العام لمحكمة المحاسبة في بلادنا، في إشارة إلى الموقف القانوني لمحكمة المحاسبة الإيرانية: محكمة المحاسبة الإيرانية، مع ما يقرب من 120 عامًا من الخبرة والتاريخ في مجال التدقيق الحكومي، تعتبر من المحاكم الرائدة في العالم، والتي تتمتع بنظام وهو إجراء قضائي يتمتع بسلطة قانونية كاملة لإصدار الحكم.

وفي الحفل الختامي لهذا الاجتماع، قال المدعي العام لمحكمة الحسابات في بلدنا أيضًا: إن محكمة الحسابات في جمهورية إيران الإسلامية ستؤكد وتركز على تعزيز التعاون والتفاعل مع محاكم الحسابات الأخرى في فترة نشاطها تحت شعار "الشفافية والانضباط المالي".

وأضاف محمدي: تتمتع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بعلاقات وثيقة للغاية مع بعضها البعض، وبعيدًا عن حالة الجوار، فإن هذه الدول تربطها صلة قرابة وتنتمي إلى أسرة موحدة ويجب عليها توسيع علاقاتها الإقليمية والدولية.

ويتولى محكمة الحسابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة محاكم الحسابات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي المعروفة باسم "ECOSAI" وستعقد الجمعية العمومية لهذه المنظمة في طهران العام المقبل برئاسة ديوان المحاسبة في بلادنا.

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