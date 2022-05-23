طهران تستضيف إجتماع مساعدي وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة "ايكو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إجتماع مساعدي وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإقتصادي (ايكو)، حيث يقام هذا الإجتماع اليوم وسيواصل أعماله على مدى يومين، بحضور ممثلين عن إيران وباكستان وأفغانستان وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان.

وسيتم خلال الإجتماع عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بين مساعدو وزراء خارجية هذه الدول، من أجل زيادة مستوى التعاون الإقليمي فيما بينهم.

ويمثل إيران في هذا الإجتماع الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الإقتصادية، مهدي صفري.

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