غرفة إيران التجارية تصبح الرئيسة الحالية لغرفة التجارة والصناعة لمنظمة ايكو بمدة ثلاث سنوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقدت الجمعية العامة الاجتماع الـ19 لغرفة التجارة والصناعة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) بمشاركة رؤساء وكبار أعضاء غرف الدول الأعضاء بشكل افتراضي.

وبهذا الاجتماع، تم نقل رئاسة الأمانة العامة لغرفة التجارة والصناعة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي من تركيا إلى إيران لمدة ثلاث سنوات، وتم اختيار غلام حسين شافعي رئيس غرفة إيران، للرئاسه الحالية لغرفة التجارة والصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي، وايضا تم تعيين نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الدولية الايرانية محمدرضا كرباسي، بصفته أمينًا عامًا لغرفة التجارة والصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو.

وأعرب كرباسي عن أمله في عقد اجتماعات منتظمة بين غرفة التجارة والصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو والدول الاعضا لمراجعة التعاون المشترك واستخدام قدرات القطاع الخاص لتنمية التعاون بين دول الاعضا في ايكو .

وجدير بالذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) هي منظمة اقتصادية إقليمية تتكون من 10 دول: إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان وجمهورية أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان. يبلغ عدد سكان هذه المنظمة حوالي 480 مليون نسمة وتبلغ مساحتها ثمانية ملايين و 620 ألفًا 697 كيلومترًا مربعًا. وتمتلك المنظمة موارد نفطية وغازية ومعالم سياحية وزراعية وصناعية.

وتقع الأمانة الدائمة لمنظمة التعاون الاقتصادي في طهران، ولكن يتم التناوب بين الأعضاء على غرفة التجارة والصناعة سكرتارية غرفة التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات. وستكون الأمانتان الآن في طهران لمدة ثلاث سنوات.

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