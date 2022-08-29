النفط يقفز أكثر من 2% بدعمٍ من خفض محتمل في إمدادات "أوبك+"

وأفاادت وكالة مهر للأنباء، انه قفزت أسعار النفط أكثر من 2% خلال التعاملات، اليوم الاثنين، موسعةً مكاسبها من الأسبوع الماضي، إذ ساعدت تخفيفات إنتاجية محتملة من "أوبك+" واشتباكات مسلحة في ليبيا في التغطية على قوة الدولار الأميركي، وتوقعات قاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

وأثارت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، الأسبوع الماضي احتمال تخفيفات إنتاجية، مع توقّعات بأنّ ذلك سيتزامن مع زيادة في الإمدادات من إيران إذا توصلت طهران إلى اتفاق نووي مع الغرب.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق 2.6% إلى 103.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، معززةً مكاسبها من الأسبوع الماضي البالغة 4.4%. وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.8% إلى 95.72 دولار للبرميل، بعد صعودها 2.5% الأسبوع الماضي./انتهى/

المصدر: الميادين