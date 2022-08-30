عبد اللهيان: حل الأزمة الأوكرانية هو الهدف الرئيسي لزيارة موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال في تصريح له اليوم الثلاثاء:" الهدف الرئيسي من الرحلة إلى موسكو هو محاولة حل الأزمة في أوكرانيا وذلك بناءً على الطلب الذي قدم للجمهورية الإسلامية"، مضيفاً: "بعض الأطراف الغربية تريد أن تلعب طهران دورا فاعلا في هذه القضية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني:" متابعة العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان مدرجان أيضا على جدول أعمال هذه الرحلة".

نقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إنه "من المخطط غداً مواصلة تبادل وجهات النظر بين الوزيرين حول عدد من القضايا الدولية الرئيسة بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي والأوضاع في سوريا وأوكرانيا وأفغانستان وجنوب القوقاز وحول بحر قزوين”.

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