وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أظهر استطلاع للرأي، نشرته صحيفة، The Guardian، شمل أكثر من 2000 فرد في المملكة المتحدة، أنّ 23% سيظلون بدون تدفئة طوال الأشهر الباردة. كانت هذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وذكر 27% أنهم سيضطرون إلى ترك المشعات مغلقة. وأشار حوالى 70% إلى أنهم سيرفضون التدفئة. وقال 11% إنهم يفكرون في الحصول على قرض لدفع نفقات إضافية، وبالنسبة لمن لديهم أطفال، ترتفع النسبة إلى 17%.

ودعا "الديمقراطيون الليبراليون"، الذين كلفوا بإجراء الإستطلاع، إلى مزيد من الالتزامات من قبل رئيس وزراء حزب المحافظين القادم، والمتوقع على نطاق واسع أن تكون ليز تراس، إلى مساعدة الأسر المتعثرة.

وقالت كريستين جاردين، المتحدثة باسم "الديمقراطيين الليبراليين" لمكتب مجلس الوزراء: "تتخذ العائلات والمتقاعدون في جميع أنحاء البلاد قرارات مفجعة لأن الحكومة فشلت في إنقاذهم".

وتابعت: "إنها فضيحة وطنية.. يضطر الآباء إلى الاختيار بين تدفئة منازلهم وإطعام أطفالهم".

وأشارت إلى أنه "لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو. بريطانيا على شفا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ قرن.

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