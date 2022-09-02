ايران تحرز ميدالية ذهبية واخرى برونزية في بطولة العالم لقوارب التنين (دراغون بوت)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذه البطولة التي انطلقت صباح الخميس في مدينة راشيتش بجمهورية التشيك، احرز منتخب شابات ايران الميدالية الذهبية لمسافة 500 م بزمن قدره 2:45.920 دقيقة.

واحرز منتخب سيدات إيران الميدالية البرونزية بعد ان حل في المركز الثالث بزمن قدره 2:21.960 دقيقة في حين فاز منتخب التشيك بالميدالية الذهبية والمنتخب الألماني بالميدالية الفضية.

وفي مسابقة الرجال حل منتخب ايران في المركز الخامس بزمن قدره 2:27.920 دقيقة في الدور النهائي الذي جرى بمشاركة منتخبات ايران والمجر وتايلندا والتشيك وتايوان ومولدافيا، حيث احرزت تايلندا المركز الاول وجاءت بعدها تايوان ومن ثم المجر.

/انتهى/