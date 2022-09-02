اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في برقين بجنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن مقاومون تصدوا لقوات الاحتلال أثناء انسحابها من برقين غرب مدينة جنين، وأمطروها بوابل من الرصاص بعد اقتحامها لمدينة جنين فجر اليوم.

وبدورها، صرحت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد كوادر "الجـهــاد الإسلامي" الأسير المحرر مهنا الشرقاوي عقب اقتحام منزله في بلدة الزبابدة بجنين.

وأوضحت المصادر، أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت فجر اليوم بلدة الزبابدة في جنين وحاصرت منزل المحرر الشرقاوي وقامت باعتقاله بعد اشتباكات عنيفة مع مقاومين واقتادته إلى جهة مجهولة.

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