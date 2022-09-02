القوات البحرية الايرانية تعلن عن تفاصيل ضبط سفينتي تجسس تابعتين للبحرية الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت القوات البحرية الايرانية تفاصيل ضبط سفينتي تجسس تابعتين للبحرية الأمريكية.

بناءً على ذلك، خلال تنفيذ مهمة إرساء أمن وسلامة الشحن في البحر الأحمر ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري، واجهت مدمرة جماران التابعة للبحرية الإسلامية الإيرانية عدة سفن صغيرة للتجسس تم التخلي عنها في البحر الأحمر في طريق السفن الدولية. واتخذت البحرية الايرانية في هذ الصدد الإجراءات اللازمة لمنع احتمال وقوع حادث بحري، و بناء على ذلك طلب من مراقب هذا النوع من المعدات إيقاف هذا النوع من السلوك والتحرك وتغيير اتجاه الحركة.

ومع ذلك، بعد تغيير مسار المدمرة للبحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الايرانية في البحر الأحمر، واجهت مرة أخرى تلك السفن التجسسية وبعد إيقاف ومراقبة السفن المذكورة والتأكد من سلامة الملاحة، قامت بإطلاق ما سبق.

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