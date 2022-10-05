احباط هجمات القراصنة على السفن الايرانية مستمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أعلن قائد مدمرة جماران الكابتن ابراهيمي في مقطع فيديو مباشر من على ظهر المدمرة، استمرار تحييد هجمات القراصنة ضد سفن بلادنا في المياه المفتوحة.

وقال: إن مدمرة جماران موجودة الآن في بحر عدن لضمان أمن السفن الإيرانية والقيام بعمليات بحرية.

وأشار قائد مدمرة جماران إلى أن هذه المدمرة قامت بمهام مختلفة في عرض البحار عدة مرات وعادت بنجاح إلى الوطن.

وصرح الكابتن إبراهيمي: في الأسابيع الأخيرة قمنا بعمليات مختلفة للتعامل مع القراصنة من أجل توفير ممر آمن للسفن التجارية والبضائع في بلادنا.

وأشار: من هنا أعلن أن جنود هذه الأرض الشجعان في مدمرة جماران، مثل رفاقهم الشهداء، لن يتخلوا عن جهودهم لرفع علم النظام المقدس للجمهورية الاسلامية في عرض البحار.

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