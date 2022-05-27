القوات البحرية الإيرانية تحتجز ناقلتي نفط يونانيتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان اليوم الجمعة. وبحسب وسائل الإعلام، فإن تحرك إيران اليوم باحتجاز الناقلتين المذكورتين جاء بعد أن سلمت اليونان ناقلة النفط التي كانت تحمل العلم الايراني والتي احتُجزت بالقرب من يونان إلى الولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد فإن دلتا بوسيدون العملاقة التي يبلغ طولها 274 مترًا، والتي تم الاستيلاء عليها قبالة ساحل عسلوية في شمال الخليج الفارسي، تم انشاءها في عام 2011 وهي مملوكة لشركة النفط اليونانية.

جاء هذا الاجراء بعد وقت قصير من استدعاء القائم بالاعمال السويسري في طهران إلى وزارة الخارجية وطُلب من أثينا الامتناع عن القرصنة، الأمر الذي تجاهله الجانب اليوناني.

أعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثورة الإسلامية، قبل دقائق من ضبط ناقلتين يونانيتين لارتكابهما انتهاكات في الخليج الفارسي.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثورة الإسلامية في بيان: اليوم (الجمعة)، احتجزت البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ناقلتي نفط يونانيتين بسبب انتهاكات في مياه الخليج الفارسي.

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