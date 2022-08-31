ايران تمتلك اليد الطولى في مفاوضات رفع الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، محمد اسلامي، أكد في تصريح له اليوم الاربعاء، على ان اعداء الجمهورية الاسلامية لطالما سعوا الى عرقلة برنامجها النووية، مضيفا ان الاشهر الاخيرة كشفت عن حقائق كثيرة حول محاولات العدو الرامية الى منع ايران من الحصول على التقدم في مجال التكنولوجيا النووية.

وأضاف: "لكن الاعداء ادركوا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما اخذت بزمام المبادرة وتتوفر لديها عناصر القوة، وهو ما اضطر هؤلاء على الجلوس الى طاولة الحوار معنا".

وأشار مساعد رئيس الجمهورية، إلى ان اعداء ايران لجأت على مرّ السنوات الاخيرة الى العديد من الاليات بما في ذلك تهديد واغتيال العلماء النوويين الايرانيين، من اجل الحؤول دون الازدهار النووي في البلاد؛ مبينا ان هذا المخطط لم يقتصر على المرحلة الراهنة، وانما يعود الى حقبة انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

واشاد اسلامي بالجهود والتضحيات التي قدمها شهداء الطاقة الذرية الايرانيين، متطلعا الى تخليد ذكرى سائر الشهداء الذين ارتقوا في جميع ساحات الدفاع عن الوطن، وتحويلها الى ثقافة شاملة وملهمة تبعث على تأسي الشباب بنهجهم، وتحثهم على تحقيق مزيد من الانجازات المشرفة في مسيرة ازدهار ورقي ايران الاسلامية.

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