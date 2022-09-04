الحضارة والثقافة الإيرانية - الإسلامية تسيطر على جميع انحاء العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في حسابه عبر إنستغرام: إن الجغرافيا الثقافية لإيران شهدت العديد من العلماء الذين أدت أعمالهم العلمية واكتشافاتهم وابتكاراتهم واختراعاتهم إلى نشر الحضارة والثقافة الإيرانية - الإسلامية في جميع انحاء العالم.

وأوضح: ان اليوم الرابع من سبتمبر هو يوم إحياء ذكرى أبو ريحان البيروني، الفيلسوف الإيراني-الإسلامي البارز وعالم الرياضيات والفلك، واليوم الوطني لعلم الفلك.

وقال كنعاني: تم تسجيل الذكرى الـ 1050 لميلاد هذا العالم العظيم في قائمة اليونسكو لعامي 2022-2023.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: نحن فخورون بالعلماء الشباب من الجمهورية الاسلامية الذين قد ساروا بانجازاتهم العلمية والتكنولوجية المذهلة على خطى هؤلاء الكبار في طريق تطور وتقدم إيران وخلق حضارة حديثة إيرانية إسلامية.

/انتهى/