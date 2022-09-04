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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٠:٢١ ص

متحدث الخارجية الايرانية:

الحضارة والثقافة الإيرانية - الإسلامية تسيطر على جميع انحاء العالم

الحضارة والثقافة الإيرانية - الإسلامية تسيطر على جميع انحاء العالم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن الجغرافيا الثقافية لإيران شهدت العديد من العلماء الذين أدت أعمالهم العلمية واكتشافاتهم وابتكاراتهم واختراعاتهم إلى نشر الحضارة والثقافة الإيرانية الإسلامية في جميع انحاء العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في حسابه عبر إنستغرام: إن الجغرافيا الثقافية لإيران شهدت العديد من العلماء الذين أدت أعمالهم العلمية واكتشافاتهم وابتكاراتهم واختراعاتهم إلى نشر الحضارة والثقافة الإيرانية - الإسلامية في جميع انحاء العالم.

وأوضح: ان اليوم الرابع من سبتمبر هو يوم إحياء ذكرى أبو ريحان البيروني، الفيلسوف الإيراني-الإسلامي البارز وعالم الرياضيات والفلك، واليوم الوطني لعلم الفلك.

وقال كنعاني: تم تسجيل الذكرى الـ 1050 لميلاد هذا العالم العظيم في قائمة اليونسكو لعامي 2022-2023.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: نحن فخورون بالعلماء الشباب من الجمهورية الاسلامية الذين قد ساروا بانجازاتهم العلمية والتكنولوجية المذهلة على خطى هؤلاء الكبار في طريق تطور وتقدم إيران وخلق حضارة حديثة إيرانية إسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926360
https://ar.mehrnews.com/news/1926360/

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