الحشد الشعبي يضاعف دعم الخطة الامنية لزيارة الاربعين

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح له: "ان تدفق اعداد كبيرة من الزوار من مختلف مناطق ديالى سيرا على الاقدام لاداء مراسيم زيارة الاربعين يقابله اعداد اخرى وبالاف من الزوار الايرانيين عبر المنذرية دفعت الحشد الشعبي الى مضاعفة قوة دعم زيارة الاربعين الى 1000 مقاتل".

واضاف القيادي في الحشد الشعبي: "القوة ستنتشر على مسار يصل الى 100كم مع تعزيز نقاط المرابطة وابقاء حالة الاستنفار في كل القواطع في مساراتها لحين انتهاء الزيارة وعودة الاهالي".

ولفت صادق الحسيني الى ان: "الحشد الشعبي يشارك في خطة زيارة الاربعين ضمن 6 قواطع مهمة ابتداء من المنذرية وخانقين وصولا الى قاطع المقدادية ومناطق القريبة منه".

وبدأت ديالى تشهد تدفق الاف من الزوار الايرانيين في الايام الماضية عبر المنذرية لاداء مراسيم زيارة الاربعين في كربلاء المقدسة".

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