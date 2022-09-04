لابيد: الكيان المحتل يجري حملة مكثفة لمنع توقيع الاتفاق النووي مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال لابيد في مستهل جلسة الحكومة، وفق تغريدات لمتحدث الحكومة أوفير جندلمان: "نجري حملة مكثفة تسعى إلى منع التوقيع على اتفاق نووي بين إيران والدول العظمى".

وزعم أن "واشنطن أخذت التحفظات الإسرائيلية على نص الاتفاق النووي بالاعتبار".

كما قال لابيد أن "رئيس الموساد سيسافر غدا إلى واشنطن لعقد سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى شرح موقفنا إلى الإدارة الأمريكية حول المخاطر التي تكمن في الإنفاق النووي مع إيران".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت، أمس السبت، أن "الإدارة الأمريكية ترى أن الاتفاق مع إيران هو أفضل خيار".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض الحظر الاقتصادي ضد الشعب الايراني.

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