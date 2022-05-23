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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٦:١٩ م

أمين مجلس أمن إيران:

الكيان الصهيوني عليه إنتظار رد إيران القاسي

الكيان الصهيوني عليه إنتظار رد إيران القاسي

قال أمين مجلس امن البلاد ومساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية مجيد ميراحمدي ان الكيان الصهيوني ارتکب جریمة اغتيال العقيد في الحرس الثوري "حسين صياد خدائي" ولينتظر هؤلاء المجرمين تلقي صفعة قاسية من إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال" مجيد ميراحمدي" ان الکیان الصهیوني نفذ جریمة إغتيال الشهيد حسين صياد خدائي محذراً أن الإنتقام الصعب ينتظرهم.

وتابع قائلاً: إن المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة يجب أن يكونوا منتظرین لتلقي صفعة قاسیة من ایران لأن إنتقامنا سيكون قاسياً لدرجة سيجعل المجرمين نادمين على أفعالهم.

وأضاف ان الشهید قدم جهوداً ثمينة وخدمات جليلة ومهمة في مجال الدفاع عن مقدسات اهل البيت (ع) وقد خدم بصدق وأمانة واخلاص في سبیل الحفاظ علی المثل العليا للثورة الاسلامیة وجبهة المقاومة.

يذكر ان عنصرين ارهابيين يستقلان دراجة نارية اطلقا النار عصر أمس الاحد على احد المدافعين عن مقدسات اهل البيت (ع) العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي قرب شارع "مجاهدي الاسلام" بطهران حين دخوله الى منزله ما ادى الى استشهاده./انتهى/

رمز الخبر 1923979
https://ar.mehrnews.com/news/1923979/

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