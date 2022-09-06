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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٥:٣٨ م

في أصفهان؛

لقاء ودي بين منتخبيّ سباهان أطفهان والنجف الأشرف

لقاء ودي بين منتخبيّ سباهان أطفهان والنجف الأشرف

يلتقي نادي النجف العراقي، مع نادي سباهان إصفهان الإيراني في مباراة ودية تقام ضمن معسكر الفريق العراقي التدريبي الخارجي، استعدادا للموسم الجديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نادي النجف الاشرف قال في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم إكمال جميع ترتيبات المعسكر التدريبي الخارجي لفريقنا، الذي سيقام في مدينة أصفهان الإيرانية خلال الفترة من 12 وحتى 25 من سبتمبر/أيلول الجاري".

وتابع: "هناك اجتماع عبر تطبيق زووم، جمع رئيس نادينا مع نظيره الإيراني وتحدثا فيه عن استعداد إدارة سباهان لاستقبال وفد نادينا وتوفير مستلزمات نجاح المعسكر".

وبيّن أن: "إدارة النادي الإيراني، شكلت فريق عمل مكون من 7 أشخاص، لمرافقة وفد النادي طيلة فترة تواجده في إيران".

/انتهى/

رمز الخبر 1926419
https://ar.mehrnews.com/news/1926419/

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