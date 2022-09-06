لقاء ودي بين منتخبيّ سباهان أطفهان والنجف الأشرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نادي النجف الاشرف قال في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم إكمال جميع ترتيبات المعسكر التدريبي الخارجي لفريقنا، الذي سيقام في مدينة أصفهان الإيرانية خلال الفترة من 12 وحتى 25 من سبتمبر/أيلول الجاري".

وتابع: "هناك اجتماع عبر تطبيق زووم، جمع رئيس نادينا مع نظيره الإيراني وتحدثا فيه عن استعداد إدارة سباهان لاستقبال وفد نادينا وتوفير مستلزمات نجاح المعسكر".

وبيّن أن: "إدارة النادي الإيراني، شكلت فريق عمل مكون من 7 أشخاص، لمرافقة وفد النادي طيلة فترة تواجده في إيران".

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