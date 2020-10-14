اللاعب بشار رسن يعلن رحيله عن صفوف فريقه "برسبوليس" الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رسن اعلن قرار رحيله عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" وودع الجماهير، مبيناً انه لم يتوصل الى اتفاق مع فريقه بشأن مستحقاته المالية.

وقال رسن عبر حسابه الرسمي "جماهير بيرسبوليس ستبقون في قلبي إلى الابد ، انتم من صنعتم اسم بشار رسن، النادي اوفى بالتزاماته معي ولم يكن موافقاً على خروجي من الفريق".

واضاف "القرار الذي اتخذته كان شخصيا ولا تحملوا اي احد مسؤولية رحيلي عن الفريق فكل شيئ كان بارادتي، أعلم انكم ستتفهمون وضعي، لدي مشاكل عائلية وشخصية سأوضحها يوم الخميس ببث مباشر على الانستغرام".

وقضى رسن ثلاث مواسم مع الاحمر الايراني وحقق معه لقب الدوري الايراني ثلاثة مواسم متتالية، فيما بلغ نهائي دوري ابطال آسيا مرتين.