باحث سعودي يسیئ بشار رسن / بیرسبولیس تتابع القضیة من خلال فیفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحارثي كتب في تغريدة له على حسابه في "تويتر": بشار رسن لاعب غبي يبحث عن المال ولا يبحث عن البطولات.

وأضاف: فريقك برسبوليس متأهل للنهائي الآسيوي وسيشارك في كأس العالم للإندية وترفض البقاء في دوري قوي وتلتحق بنادي قطر الذي لم يحقق اي بطولة منذ عدّة سنوات !!.

وكان نجم المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم، بشار رسن، قد أعلن رحيله عن صفوف فريقه برسبوليس الايراني بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق.

علما أن رسن اعلن قرار رحيله عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" وودع الجماهير، مبيناً انه لم يتوصل الى اتفاق مع فريقه بشأن مستحقاته المالية.

جدیر بالذکر اكد رئيس النادي الإيراني اليوم، أن عقد اللاعب لم ينتهِ والنادي يعارض خروجه بنسبة 100%.

وذكر بیرسبوليس في بيان انه بحسب التقارير التي تکلمت عن تفاوض مع لاعب الفريق بشار رسن، فإننا نعلن أن هذا اللاعب مرتبط بعقد رسمي وساري مع نادي بیرسبوليس.



وأوضح النادي الإيراني، أن أي مفاوضات أو الاتفاق مع رسن، مخالف لقواعد ولوائح فيفا ويتعارض بشكل واضح مع الحقوق القانونية ل‍بیرسبوليس.

وتابع بناءً على ذلك ، سيتابع نادي بیرسبوليس هذه القضية بجدية من خلال السلطات التأديبية في فيفا وسيبلغ الاتحاد القطري لكرة القدم.



يذكر أن نادي قطر دخل في مفاوضات مع رسن لضمه لصفوفه خلال الأيام المقبلة.

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