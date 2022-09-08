أطباء الملكة إليزابيث الثانية يعربون عن قلقهم بشأن صحتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم إبلاغ أسرتها بهذه التطورات، وأن الأمير تشارلز -ولي عهد بريطانيا- وابنه الأمير وليام توجها إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال بأسكتلندا، بعد إعلان الأطباء عن قلقهم على صحتها.

ومن ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء ليز تراس إن الدولة بأكملها تشعر بالقلق البالغ إزاء هذه الأنباء، وأضافت “قلبي وقلوب المواطنين في المملكة المتحدة مع الملكة وأسرتها في هذا الوقت”.

وتعاني الملكة البالغة من العمر 96 عامًا، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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