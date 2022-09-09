لا يحق دخول العراق الا الذين كانوا في معبر مهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الوزير أضاف في هذا الصدد قائلا: كان عدد الزوار الذين توجهوا الى الحدود العراقية خلال أمس ومسائه كبيرا للغاية، وبما أن الجانب العراقي ونظرا لهذا العدد الهائل من الزوار يفتقر الى امكانية استقبالهم، فأدى الأمر الى وقوفهم خلف بوابات الدخول وتعبهم ونحن لا نريد ذلك لهم.

وشدد "وحيدي" على أن المسؤولين الايرانيين قلقون على سلامة الزوار، مؤكدا انه اذا استطاع الجانب العراقي استقبال هؤلاء الزوار، فإننا سنعمل على التسريع في تقديم الخدمات لهم.

ودعا وزير الداخلية الايراني المواطنين الايرانيين الذين لم يتوجهوا الى الحدود الايرانية الى تأجيل حركتهم خاصة وان الزوار المتواجدين سابقا يدخلون الحدود العراقية، مطالبا بعدم التوجه الى الحدود وذلك نظرا لحرارة الجو للحفاظ على ارواح الطاعنين في السن والاطفال.

وفي نفس السياق، قدم وزير الداخلية الإيرانية تقريراً مفصلاً للرئيس الإيراني آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" حول الأوضاع في المنطقة الحدودية، فيما أوعز الأخير بتسهيل أمور الزائرين وتقديم الخدمات لهم.

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