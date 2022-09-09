ايقاف رحلات قوافل زوار الاربعين الحسيني من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إغلاق معبري شلمجة وجذابة أمام زوار الأربعين الحسيني بعد قرار لجنة الأربعين المركزية، وقال رئيس لجنة الأربعين "مجيد مير أحمدي" تم إغلاق جميع الحدود مع العراق حتى إشعار آخر بسبب مخاوف بشأن امن وسلامة الزوار.

وأضاف: بعد إخلاء معابرنا الحدودية ، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام ، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود ، وسيتم الاعلان عن ذلك. وقال مير احمدي: "يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن المتواجدين في المعابر الحدودية مع العراق في الساعات القادمة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة".

وأكد ميرحمدي: تقرر وقف إصدار جوازات الأربعين الخاصة.

وكان وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي اعلن امس الخميس ان المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق يسعون لتوفير الارضية المناسبة لزوار الاربعين.

واشار الى وصول اعداد كبيرة من زوار الاربعين الايرانيين إلى العراق ووجه الشكر للشعب العراقي لحسن وكرم ضيافته للزوار، كما وجه الشكر والتقدير للحكومة والجيش والشرطة في العراق لتسهيلهم دخول الزوار للمشاركة في مراسم الاربعين.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد وصل إلى بغداد أمس الخميس للتباحث مع المسؤولين العراقيين والتنسيق معهم لمتابعة أوضاع زوار الأربعين وتقديم المزيد من الخدمات لهم.

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