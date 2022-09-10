رئيسي يتابع أوضاع زوار الاربعين في معبر مهران الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلع رئيسي في هذا الاتصال الهاتفي على سير الاعمال التي انجزت لخدمة زوار اربعينية الامام الحسين (ع) في محافظة ايلام ومعبر مهران الدولي، وأكد ضرورة تسوية المشاكل التي يواجهها هؤلاء الاعزة والتعجيل في تقديم الخدمة للزوار المحترمين.

وبدوره أطلع محافظ ايلام رئيس الجمهورية في هذا الاتصال على آخر أوضاع زوار الاربعين والخدمات التي قدمت لهم في المحافظة ومعبر مهران الحدودي مع العراق والتسهيل في عملية عبورهم الحدود في طريقهم الى العتبات المقدسة.

وكان الرئيس " رئيسي" قد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية " أحمد وحيدي " الذي زار العراق الخميس واطلع على تقرير رفعه اليه الأخير بخصوص محادثاته مع المسؤولين العراقيين حول تسهيل عملية دخول زوار الاربعين.

وقد أصدر آية الله السيد ابراهيم رئيسي تعليمات خاصة للمسؤولين الحكوميين بخصوص تقديم الخدمات للزوار بشكل افضل وتسوية المشاكل التي يواجهها هؤلاء الاعزة لدى توجههم الى العتبات المقدسة في العراق.

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