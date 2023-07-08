وزير الداخلية الإيرانية يعلن تحديد 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي"، عن تحديد 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار الزيارة الاربعينية خلال العام الجاري؛ مبينا ان بغداد وطهران اتفقتا على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة الاربعين فقط.

جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية الايراني، بنهاية زيارته الاجتماع المشترك في منطقة الصفر الحدودية مع العراق اليوم السبت، بحضور نظيره العراقي وعدد من المحافظين والمسؤولين المعنيين من كلا الجانبين.

واضاف وحيدي : لقد تم التوصل الى توافقات جيدة في اطار التنسيق بين البلدين لتسهيل حركة العبور واستقبال زوار العتبات المقدسة، وتوفير وسائل النقل وسائر الخدمات الضرورية لهم.

انتهى