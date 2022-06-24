رئيسي: ايران حكومة وشعبا تقف إلى جانب افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي مقتل عدد من ابناء الشعب الافغاني المسلم في حادث الزلزال بانه مأساوي وحزين وأكد أن ايران حكومة وشعبا تقف إلى جانب افغانستان.

واكد آية الله السيد إبراهيم رئيسي أنه أوكلت مهمة إلى جمعية الهلال الأحمر لتكون فاعلة قدر الإمكان في عملية مساعدة ضحايا الزلزال في افغانستان.

وأضاف الرئيس الايراني في هذه البرقية: "إن خبر الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان وأسفر عن مقتل عدد من أبناء الشعب الافغاني كان مفجعًا ومحزنًا. أتقدم بأحر التعازي للشعب الافغاني على هذا الحادث المأساو ، وأطلب رحمة الله وغفرانه للضحايا."

وقال رئيسي إنني آسف للغاية لأن الاحتلال الأمريكي أعاق منذ سنوات تطوير البنى التحتية في أفغانستان، مما جعل من الصعب اليوم تقديم الإغاثة لضحايا الزلزال.

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