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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٢:٢٢ م

في برقية تعزية؛

رئيسي: ايران حكومة وشعبا تقف إلى جانب افغانستان

رئيسي: ايران حكومة وشعبا تقف إلى جانب افغانستان

عزى الرئيس الايراني خلال برقية تعزية الشعب الافغاني المسلم بوفاة عدد من المواطنين الأفغان في حادث الزلزال الاخير وأكد أن إيران حكومة و شعبا تقف إلى جانب افغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي مقتل عدد من ابناء الشعب الافغاني المسلم في حادث الزلزال بانه مأساوي وحزين وأكد أن ايران حكومة وشعبا تقف إلى جانب افغانستان.

واكد آية الله السيد إبراهيم رئيسي أنه أوكلت مهمة إلى جمعية الهلال الأحمر لتكون فاعلة قدر الإمكان في عملية مساعدة ضحايا الزلزال في افغانستان.

وأضاف الرئيس الايراني في هذه البرقية: "إن خبر الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان وأسفر عن مقتل عدد من أبناء الشعب الافغاني كان مفجعًا ومحزنًا. أتقدم بأحر التعازي للشعب الافغاني على هذا الحادث المأساو ، وأطلب رحمة الله وغفرانه للضحايا."

وقال رئيسي إنني آسف للغاية لأن الاحتلال الأمريكي أعاق منذ سنوات تطوير البنى التحتية في أفغانستان، مما جعل من الصعب اليوم تقديم الإغاثة لضحايا الزلزال.

/انتهى/

رمز الخبر 1924749
https://ar.mehrnews.com/news/1924749/

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