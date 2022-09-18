الرئيس الايراني سيغادر طهران متوجها إلى نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي سيشارك ويلقي كلمة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالح الشعب الإيراني ومحاولة تحقيق "نظام دولي عادل من خلال تعددية الأطراف الاقتصادية ".

وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيجتمع الرئيس أيضًا ويناقش مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في هذا الاجتماع القضايا الاقليمية والدولية وسيعقد اجتماعات أخرى أيضًا.

وفي الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، قام رئيسي برحلة لمدة ثلاثة أيام إلى مدينة سمرقند بأوزبكستان، للمشاركة في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون لمتابعة تاسيس نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية، وفي هذا الصدد، التقى على هامش هذا الاجتماع وتحدث مع 10 من رؤساء الدول الحاضرة في القمة، بما في ذلك روسيا والصين والهند.

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