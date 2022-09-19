الرئيس الايراني يغادر طهران متوجها إلى نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي طهران متوجها إلى نيويورك بهدف تحقيق مصالح الشعب الإيراني ومحاولة تحقيق "نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية".

ومن المقرر خلال هذه الرحلة، الرئيس الايراني يلقي كلمة في الاجتماع وايضا يلتقي ويتحاور مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في هذا الاجتماع بما في ذلك الدول الأوروبية. كما انه يلقي كلمة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويشارك في اجتماع الأديان، وايضا يجتمع مع الإيرانيين المقيمين في أمريكا.

كما يفترض في نهاية رحلة الرئيس الايراني إلى نيويورك ان يحضر في مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وأن يجيب على أسئلتهم.

ويرافق الرئيس الايراني خلال هذه الرحلة كل من وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، المساعد السياسي لوزير الخارجية علي باقري، رئيس مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين إسماعيلي، مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية محمد جمشيدي ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي وحيد جلال زاده.

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