الرئيس الإيراني: لا نرى فائدة لأمتنا من التفاوض المباشر مع أمريكيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، قال اليوم الأحد خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الانكليزية أن ايران لا ترى فائدة لأمتها من التفاوض المباشر مع أمريكيا، وذلك بسس عدم التزام أمريكيا بتعهداتها في هذا الاتفاق.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن مايمنع احياء الاتفاق النووي هو عدم رغبة مسؤولي الادارة الأمريكية في التعهد والوفاء بالتزاماتهم واعطاء الضمانات الكافية لنا وهذه مشكلتهم، عليهم ان يقرروا ماذا يريدون!.

وأكد حجة الإسلام رئيسي أن استمرار العقوبات ضد الجمهورية الاسلامية لم ولن يوقفها أبدًا عن تحقيق اهدافها وعن تطوير نفسها ولاسيما في المجال النووي، مشدداً: "سوف لن نتنازل ابدا عن حقوقنا".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن على الامريكان اثبات حسن نواياهم اولا فقائمة مصاديق عدائهم تجاهنا طويلة، مضيفاً: "اذا ارادت امريكا مواصلة سياساتها العدوانية معنا فعليها ان تعلم انها ستواجه الفشل مستقبلا ايضا كما فشلت في السابق".

وقال حجة الإسلام ابراهيم رئيسي: "ان الذين يزعمون زوراً بأنهم قلقون من أنشطة إيران النووية السلمية لماذا لا يحاولون إيقاف الكيان الصهيوني".

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