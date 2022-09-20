منظمة الامم المتحدة يجب ألا تكون منظمة الحكومات القوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي لدى وصوله الى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ان هذه الرحلة فرصة لشرح وجهات نظر وآراء الجمهورية الإسلامية الايرانية .

وقال الرئيس الايراني الحضور في منظمة الأمم المتحدة منصة مناسبة لمناقشة مشاكل عالم ودراسة الحلول الجماعية.

ووصف آية الله رئيسي العقوبات بأنها تكتيك تمارسه القوى العظمى للضغط على الدول، مضيفا إن العقوبات تضر الشعوب وتتعارض مع السلام والهدوء والأمن.

ووصف الدكتور رئيسي العقوبات والإرهاب والحرب من مظاهر الأحادية وأوضح أن نتيجة الأحادية هي معاناة المجتمعات البشرية.

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