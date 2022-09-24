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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١:٢٤ م

مسؤول إيراني:

خمسة مليار دولار حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي

خمسة مليار دولار حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي

صرّح مستشار الشؤون الدولية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية "ميرهادي سيدي" أن الحجم الاجمالي للتبادل التجاري بين ايران ودول الاتحاد الاوراسي يبلغ حاليا خمسة مليار دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن" ميرهادي سيدي" أوضح  في تصريح يوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، أن اتفاقية التجارة التفضيلية الداخلة حيز التنفيذ منذ 3 سنوات قد رفعت اجمالي الحجم التبادل بين ايران و الاتحاد الأوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا – أرمينيا – كازاخستان) من 2.5 مليار دولار الى مستوى 5 مليارات دولار.

ولفت المسؤول الإيراني إلى  أن السلع الاساسية التي تستوردها ايران من دول الاتحاد، القمح والذرة والشعير والحبوب الزيتية.

وأضاف "سيدي" أن الدراسات تقدر قابلية نمو التبادل التجاري البيني الى 30 مليار دولار سنويا.

/انتهى/

رمز الخبر 1926720
https://ar.mehrnews.com/news/1926720/

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