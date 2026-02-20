ممثل روسي يعلن عن رغبة بلاده في توسيع العلاقات العلمية والأكاديمية مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال بريماكوف، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة جامعة جيلان: "تعمل منظمة التعاون الروسي في المجالات الإنسانية والثقافية والعلمية، وهدفنا هو إنشاء منصات مستدامة للتعاون المشترك مع جامعة جيلان. نسعى إلى تحديد قدرات كلا الجانبين وبحث سبل الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى عملي وفعال".

وفي إشارة إلى القدرات العلمية والتكنولوجية لروسيا، صرح قائلا: تمتلك روسيا قدرات واسعة في مجالات التقنيات الجديدة والزراعة المتقدمة والصناعات الغذائية والتربية البدنية ومراكز المختبرات والبحث العلمي وتربية الأحياء المائية، ونحن مهتمون بمشاركة هذه القدرات مع جامعة جيلان وإقامة تعاون ثنائي ومستدام.

وأضاف: يمكن أن يؤدي التعاون العلمي بين البلدين إلى تطوير مشاريع مشتركة، وتبادل الطلاب والأساتذة، وإنشاء شبكات بحثية مشتركة.

بدوره، قال رئيس جامعة جيلان "علي باستي"، خلال لقاء الممثل الروسي : "استنادا إلى أحدث تصنيف لـ ISC، فإن هذه الجامعة من بين أفضل ثماني جامعات شاملة في إيران، ومع أكثر من نصف قرن من النشاط العلمي والبحثي ووجود حوالي 16000 طالب في مختلف مستويات التعليم، فهي واحدة من المراكز العلمية المؤثرة في البلاد.

وفي إشارة إلى الدور الدولي للجامعة، قال باستي: هذه الجامعة هي الأمانة الدائمة لاتحاد مراكز البحوث والجامعات لدول بحر قزوين، والذي يضم 60 جامعة من خمس دول.

وأعلن أن الاجتماع القادم لهذا الاتحاد سيعقد في منتصف العام المقبل، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيسه، وستستضيفه جامعة جيلان.

وأضاف: وفقاً للترتيبات المتخذة، من المقرر أيضاً أن يشارك وزراء العلوم من الدول الأعضاء في هذا الاتحاد في هذا الاجتماع.

وفي إشارة إلى العلاقات الإيرانية الروسية، قال باستي: لقد كان قسم اللغة الروسية في جامعة جيلان بمثابة جسر اتصالنا مع الجامعات الروسية لسنوات عديدة، ونسعى بنشاط إلى تبادل الأساتذة والطلاب في هذا المجال، وهدفنا هو تعزيز هذا التعاون إلى مستوى أوسع وأكثر استدامة.

كما أشار إلى أنشطة المكتب الناطق بالروسية ومركز أزفا التابع للجامعة، مضيفا: جامعة جيلان مستعدة لاستقبال الطلاب الروس المهتمين بتعلم اللغة الفارسية.

وتابع باستي حديثه بالإشارة إلى برامج الجامعة في مجال التكنولوجيا، قائلا: تُعد هذه الجامعة واحدة من الجامعات الثلاث المختارة في البلاد لإنشاء الجيل الرابع من الحدائق العلمية والتكنولوجية، ونحن مهتمون بالاستفادة من خبرات روسيا وقدراتها في هذا المجال، بل وحتى بوجود وكلاء من روسيا في إيران للعب دور في تطوير الجيل الرابع من التكنولوجيا.

ودعا الوفد الروسي إلى التعاون بفعالية في مجال تبادل الأساتذة والطلاب، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وكذلك تنظيم اجتماع العام المقبل لاتحاد جامعات بحر قزوين على أفضل وجه ممكن.

كما قدم وفد جامعة جيلان وجهات نظرهم بشأن تطوير التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع المشتركة، والاستثمار المشترك في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير الأنشطة البحرية والاقتصاد البحري، وتعزيز العلاقات بين الجامعات على ساحل بحر قزوين، ودعم المنح الدراسية لطلاب جامعة جيلان في الجامعات الروسية، وتطوير البنية التحتية للمختبرات والبحوث، والتعاون في مجال تصدير المنتجات الزراعية، وإنشاء سلسلة قيمة مشتركة.