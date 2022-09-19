زلزال عنيف جديد يضرب تايوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مركز رصد الزلازل في هذه الجزيرة إن الهزة الأرضية التي تم تسجيلها اليوم كانت على بعد 69 كيلومترا جنوب غرب مدينة هوالين، وعلى عمق 13.4 كيلومتر.

ويأتي النشاط الزلزالي الجديد في تايوان بعد وقوع زلزال شديد بقوة 6.8 درجة يوم الأحد في الجزء الشرقي من الجزيرة.

وألحقت الهزة التي ضربت سواحل الجزيرة أمس أضرارا بالجسور والطرق والمباني والبنية التحتية، كما تسببت في مصرع شخص واحد وإصابة 79 آخرين.

بدورها دعت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، أجهزة الطوارئ إلى البقاء في حالة تأهب في مواجهة خطر حدوث هزات جديدة.

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