الجزائر تستضيف اجتماعاً يضم جميع الفصائل الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح أبو عيطة أن الاجتماع الفصائلي في الجزائر سيضم فتح وحماس والجهاد الإسلامي.
و أكد السفير أبو عيطة أن فلسطين تعوّل كثيراً على نتائج القمة العربية المقبلة ومخرجاتها ستكون استثنائية./انتهى/
أعلن السفير الفلسطيني في الجزائر، فايز أبو عيطة مساء اليوم الاثنين أن الجزائر ستستضيف اجتماعاً يضم جميع الفصائل الفلسطينية في الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح أبو عيطة أن الاجتماع الفصائلي في الجزائر سيضم فتح وحماس والجهاد الإسلامي.
و أكد السفير أبو عيطة أن فلسطين تعوّل كثيراً على نتائج القمة العربية المقبلة ومخرجاتها ستكون استثنائية./انتهى/
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