الجزائر تستضيف اجتماعاً يضم جميع الفصائل الفلسطينية

أعلن السفير الفلسطيني في الجزائر، فايز أبو عيطة مساء اليوم الاثنين أن الجزائر ستستضيف اجتماعاً يضم جميع الفصائل الفلسطينية في الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل.