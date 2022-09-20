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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:١٢ م

اقامة معرض كبير للقوة الجوية للجيش في قاعدة الشهيد لشكري

اقامة معرض كبير للقوة الجوية للجيش في قاعدة الشهيد لشكري

أعلن قائد قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران، عن إقامة معرض جوي كبير لسلاح الجو في هذه القاعدة بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض العميد بهمن بهمرد قائد قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران ، أداء وقدرات هذه القوة خلال سنوات من الدفاع المقدس ، وضمن تخليده ذكرى شهداء الحرب المفروضة (الحرب التي فرضها صدام على ايران )، اشار الى اقامة المعرض الجوي الكبيرللقوة الجوية للجيش خلال الاسبوع المقبل في هذه القاعدة الجوية .

وأكد قائد قاعدة الشهيد لشكري الجوية في طهران ، على الحاجة إلى إقامة معرض جوي فعال ومؤثر لإظهار القدرات الجوية للجيش ، وقال ان التعريف وعرض قدرات القوة الجوية للجيش واقتدارتها للناس ، وخاصة الشباب منهم ، له أثر كبير في تعزيز الثقة بالنفس والعزة الوطنية ولذلك ، من أجل إدراك هذه القضية المهمة ، يجب علينا استخدام جميع القدرات لإقامة هذه المعارض على أفضل وجه ممكن.

وسيشهد هذا المعرض ،عرض جميع أنواع الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية والابتكارات الدفاعية لهذه القوة ، وسيكون مفتوحًا امام الجمهور لمدة أسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 16 مساءً.

/ انتهى/

رمز الخبر 1926651
https://ar.mehrnews.com/news/1926651/

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