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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٥:٥٨ م

تخليدا لتاريخ الدفاع المقدس؛

قائد الثورة: بدماء شهدائنا حققنا الانتصار والشموخ

قائد الثورة: بدماء شهدائنا حققنا الانتصار والشموخ

اكد قائد الثورة الإسلامية ان اسبوع الدفاع المقدس مُرصّع باسماء وذكرى الشهداء الأبرار، وان الدرس الكبير لقدوات التضحية اولئك هو؛ أينما كانت الجهود المخلصة يتحقق الانتصار والشموخ أيضا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في رسالة وجهها سماحة القائد لمناسبة يوم تكريم ذكرى شهداء ومضحي الدفاع المقدس ( الحرب الصدامية المفروضة ضد ايران خلال 1980-1988).

واتى في الرسالة أن أسبوع الدفاع المقدس مُرصع بأسماء وذكرى الشهداء الأبرار. تضحياتهم المخلصة وسائر المضحين، أهدت الانتصار للشعب الإيراني وسجلت دماؤهم الطاهرة حقانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جبين التاريخ.

وأضاف: الدرس الكبير لقدوات التضحية اولئك هو؛ أينما كانت الجهود المخلصة يتحقق الانتصار والشموخ أيضا.

وتابع سماحته: الشعب الإيراني لن ينسى أبدا هذه الذكرى القيمة إن شاء الله تعالى.

وختم قائد الثورة رسالته بالقول: سلام الله على الشهداء ومن قدموا الشهداء وجميع المضحين وقائدهم الإمام روح الله./انتهى/

رمز الخبر 1918219
https://ar.mehrnews.com/news/1918219/

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