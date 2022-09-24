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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٠:٢١ ص

الخارجية الصينية:

التسوية السلمية لا تتوافق مع استقلال تايوان

التسوية السلمية لا تتوافق مع استقلال تايوان

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن تسوية مشكلة تايوان بشكل سلمي، تتعارض مع فكرة استقلال الجزيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الوزير الصيني، في اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "التسوية السلمية تتعارض مع النزعة الانفصالية والاستقلال في تايوان، وكلما تفاقمت التصرفات المنفلتة في مجال تحقيق استقلال الجزيرة، قل احتمال التوصل إلى حل سلمي".

وشدد الوزير على أنه من أجل حماية السلام في مضيق تايوان بشكل حقيقي، من الضروري معارضة ووقف أي إجراءات تهدف إلى تحقيق استقلال الجزيرة.

ويشار إلى أن الوضع حول تايوان، تصاعد في أغسطس الماضي، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، جزيرة تايوان.

وردت بكين على ذلك، بتنفيذ مناورات عسكرية ضخمة بالقرب من سواحل الجزيرة، وفرضت عقوبات على صندوقين في تايوان وعلى بيلوسي والعديد من أقاربها وغير ذلك من العقوبات.

/انتهى/

رمز الخبر 1926711
https://ar.mehrnews.com/news/1926711/

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