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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٧ ص

متحدث الخارجية الايرانية:

إيران لن تتردد في رد حاسم في حال وقوع أي تهديدات

إيران لن تتردد في رد حاسم في حال وقوع أي تهديدات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية لقد أثبتت إيران أنه في حالة حدوث أي عدوان فلن تتردد في رد حاسم تجاههم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في صفحته على موقع تويتر ردًا على تصريحات رئيس وزراء الكيان الفصل العنصري الصهيوني ضد إيران، ان رئيس الوزراء الكيان الإرهابي الأول في العالم، مقلدا سلفه الفاشل، لقد أساء استخدام منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لنشر الكراهية وتهديد الأمة الإيرانية.

وتابع: هذه هي طريقتهم المعتادة في تهديد العالم والابتزاز.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: أن إيران أثبتت أنه في حال حدوث أي عدوان فلن تتردد في رد حاسم تجاههم.

/انتهى/

رمز الخبر 1926712
https://ar.mehrnews.com/news/1926712/

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