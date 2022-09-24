إيران لن تتردد في رد حاسم في حال وقوع أي تهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في صفحته على موقع تويتر ردًا على تصريحات رئيس وزراء الكيان الفصل العنصري الصهيوني ضد إيران، ان رئيس الوزراء الكيان الإرهابي الأول في العالم، مقلدا سلفه الفاشل، لقد أساء استخدام منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لنشر الكراهية وتهديد الأمة الإيرانية.

وتابع: هذه هي طريقتهم المعتادة في تهديد العالم والابتزاز.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: أن إيران أثبتت أنه في حال حدوث أي عدوان فلن تتردد في رد حاسم تجاههم.

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