وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني على حسابه عبر إنستغرام: "نهج العدو تجاه الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني كان دائمًا مصحوبًا بالنفاق والمعايير المزدوجة".

وأكد: في أعمال الشغب الأخيرة، أساء القادة السياسيون لأمريكا وأحيانًا أوروبا ووسائل إعلامهم، وكذلك الإعلام الفارسي المدعوم من الغرب، حدثًا مأساويًا قيد التحقيق و بشعار دعم حقوق الشعب الايراني قاموا بدعم المشاغبين والمنتهكين لأمن إيران، لكنهم تجاهلوا أو قللوا من شأن وجود ملايين الناس في شوارع وساحات البلاد دعما للنظام وبلدهم ومعارضتهم الشديدة للفوضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: لا شك أن حرب الاعداء ضد الشعب الإيراني ستسجل في التاريخ إلى جانب مئات حالات فشلهم المشين.

وفي نهاية كلامه قال كنعاني: من يدعي الدفاع عن حقوق الشعب الايراني، من الأفضل أن ينحى جانبا شعاراته الكاذبة وأن يضع حدا لعدة عقود من العقوبات القاسية واللاإنسانية ضد الأمة الإيرانية.

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