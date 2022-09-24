كنعاني: على أوكرانيا أن لاتتأثر بأطراف ثالثة بعلاقاتها مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية ناصر كنعاني، في الوقت الذي أعرب فيه عن أسفه لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، أن هذا القرار يستند إلى تقارير غير مؤكدة وسببه خلق مساحة إعلامية من قبل جهات خارجية.

وفي إشارة إلى السياسة الواضحة المتمثلة في الحياد الفعال للجمهورية الإسلامية الايرانية في النزاع بين أوكرانيا وروسيا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على معارضة بلادنا للحرب وضرورة التسوية السياسية للنزاعات بعيدًا عن العنف.

وأشار إلى اللقاءات والاتصالات العديدة التي أجراها وزير خارجية بلادنا مع نظيريه الروسي والأوكراني خلال الأشهر الماضية من أجل المساعدة في حل الأزمة.

وفي النهاية، أكد على الإجراء المناسب لبلدنا استجابة لقرار الحكومة الأوكرانية ونصح حكومة هذا البلد بتجنب التأثر بأطراف ثالثة تسعى إلى تدمير العلاقات بين البلدين.

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