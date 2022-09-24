  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٧:٤٧ م

في برقية؛

القائد العام للحرس الثوري يعرب عن تقديره لمواقف الرئيس الايراني في نيويورك

القائد العام للحرس الثوري يعرب عن تقديره لمواقف الرئيس الايراني في نيويورك

أعرب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، يوم السبت، عن تقديره للخطاب والمواقف الشجاعة والواعية لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في برقية له خاطب فيها يوم السبت آية الله ابراهيم رئيسي، اعرب اللواء حسين سلامي عن تقديره للخطوة الشجاعة والواعية للرئيس الايراني في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك للمطالبة بمحاكمة الآمرين والمنفذين لاغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني وتأكيده على المتابعة الجادة لحقوق الشعب الايراني.

وأضاف اللواء سلامي في برقيته، أرى من واجبي ان اتقدم بالشكر والتقدير الى فخامتكم على همتكم العالية في هذا الميدان الواسع والحدث المخلد والباعث على الاعتزاز، سائلا الله دوام التوفيق لكم ايها الاخ العزيز في استيفاء حقوق الشعب الايراني في الساحات الدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926733
https://ar.mehrnews.com/news/1926733/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات