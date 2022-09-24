القائد العام للحرس الثوري يعرب عن تقديره لمواقف الرئيس الايراني في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في برقية له خاطب فيها يوم السبت آية الله ابراهيم رئيسي، اعرب اللواء حسين سلامي عن تقديره للخطوة الشجاعة والواعية للرئيس الايراني في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك للمطالبة بمحاكمة الآمرين والمنفذين لاغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني وتأكيده على المتابعة الجادة لحقوق الشعب الايراني.

وأضاف اللواء سلامي في برقيته، أرى من واجبي ان اتقدم بالشكر والتقدير الى فخامتكم على همتكم العالية في هذا الميدان الواسع والحدث المخلد والباعث على الاعتزاز، سائلا الله دوام التوفيق لكم ايها الاخ العزيز في استيفاء حقوق الشعب الايراني في الساحات الدولية.

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