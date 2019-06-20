اللواء سلامي: اسقاط طائرة التجسس الامريكية رسالة لأعداء إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد قوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي صرح في كلمة القاها اليوم الخميس في مراسم تكريم شهداء محافظة كردستان (غربي ايران ) ان قواتنا الجوية أسقطت اليوم طائرة تجسس اميركية عندما انتهكت أجواء بلادنا مؤكدا ان العدو لن يتمكن ابدا من التجاوز على التراب الوطني.

وقال: اننا سنلاحق أعداءنا في أي مكان يختبئون وسندمر أية طائرة تنتهك أجواء ايران ولن تعود الى قواعدها.

وصرح اللواء سلامي: نحذر اصدقاءنا في دول الجوار لأن لا تكون اراضيهم ساحة للفتن مؤكدا ان كل مقومات الصمود في مواجهة الحرب الاقتصادية متوفرة في المجتمع الايراني.

وتابع: صمدنا في مواجهة الكيان الصهيوني فانتصرنا وقادتنا علمونا اننا بالصمود سننتصر مؤكدا اننا لا نستطيع ان نثق باميركا مع كل تاريخها من العداء.

واضاف ان الاعداء ارادوا ان يجبروا الشعب الايراني على التفاوض ولكنهم واجهوا صموده ففشلوا.

وفي جانب اخر من كلمته قال سلامي ان الأعداء سعوا الى تحويل محافظة كردستان ( غربي ايران ) الى منصة لاثارة الخلافات والانقسامات بين الايرانيين كما ان الاميركيين ارادوا ان تصبح كردستان ساحة للمواجهة والحرب لسلب الامن من مواطنينا لكنهم فشلوا مؤكدا ان شبابنا في كردستان حولوا محافظتهم الى مقبرة للمؤامرات الأميركية.

وصرح ان الشعب الايراني معروف على مستوى العالم بالقوة والصمود والتطور والامن وان اعداء ايران انهزموا في كل السوح والمواجهات وهم اليوم يائسون .

واضاف ان اميركا المجرمة كانت في كل فترة تقتطع جزءا من الارض لايجاد الفرقة بين المسلمين.

وتابع اللواء سلامي ان الثورة الاسلامية اصبحت القاعدة الاساسية للشعب العراقي وان الاعداء يواجهون المقاومة من حزب الله في لبنان والمقاومة الفلسطينية وصواريخها .

وصرح: في الحظر الاقتصادي تمكنا من بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي، مؤكدا ان اعداء ايران مارسوا الحرب النفسية والحرب بالوكالة والحظر والحصار لكننا قاومنا وتقدمنا والشعب الايراني عبر كل العقبات التي اصطنعها الاعداء.

وحول اليمن وهزيمة السعودية امام مقاومة الشعب اليمني قال اللواء سلامي ان الاعداء ارادوا ان يصنعوا من اليمن جسرا لمآربهم لكنهم واجهوا مقاومة الشعب اليمني. /انتهى/.