وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني التناقض المخزي للمسؤولين والمتحدثين باسم بعض الدول في تغريدة عبر تويتر وقال: إنه تناقض مخز أن المتحدثين الرسميين وكبار المسؤولين الحكوميين الذين أعلنوا ونفذوا سياسة "الضغط الأقصى" و "العقوبات المدمرة والساحقة"، وأرادوا أن يركعوا الشعب الإيراني، يتحدثون اليوم عن "حزن" و "دعم" الشعب الإيراني!

كما أكد: بل والأكثر تناقضًا أن وسائل إعلامهم تشجع نزاعات الشوارع والدمار وتحرض على دوافع عرقية، لكنها تهتف شعار "الحياة" للشعب الإيراني !!

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية: نفاق العدو الرئيسي للشعب الايراني لا نهاية له !!!

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