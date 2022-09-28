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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:١٤ ص

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

نفاق العدو الرئيسي للشعب الايراني لا نهاية له !!!

نفاق العدو الرئيسي للشعب الايراني لا نهاية له !!!

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية التناقض المخزي للمسؤولين والمتحدثين بأسم بعض الدول، وقال إنه تناقض مخزٍ لان المتحدثين الرسميين وكبار المسؤولين أرادوا أن يركع الشعب الإيراني .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني التناقض المخزي للمسؤولين والمتحدثين باسم بعض الدول في تغريدة عبر تويتر وقال: إنه تناقض مخز أن المتحدثين الرسميين وكبار المسؤولين الحكوميين الذين أعلنوا ونفذوا سياسة "الضغط الأقصى" و "العقوبات المدمرة والساحقة"، وأرادوا أن يركعوا الشعب الإيراني، يتحدثون اليوم عن "حزن" و "دعم" الشعب الإيراني!

كما أكد: بل والأكثر تناقضًا أن وسائل إعلامهم تشجع نزاعات الشوارع والدمار وتحرض على دوافع عرقية، لكنها تهتف شعار "الحياة" للشعب الإيراني !!

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية: نفاق العدو الرئيسي للشعب الايراني لا نهاية له !!!

/انتهى/

رمز الخبر 1926803
https://ar.mehrnews.com/news/1926803/

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