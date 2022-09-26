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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:٥٩ ص

اليابان تقرر فرض عقوبات جديدة على روسيا

اليابان تقرر فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليابانية، اليوم الاثنين، إنها توسع قائمة العقوبات ضد روسيا من خلال فرض حظر على تصدير السلع والمواد “المتعلقة بالأسلحة الكيماوية”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في بيان: “إن بلدنا، كمساهم في الجهود الدولية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، ومع مراعاة التدابير التي تتخذها الدول الرائدة، سنحظر عمليات التجارة الخارجية ذات الطبيعة التالية: إدخال حظر على تصدير السلع المتعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا”.

وكذلك تم فرض عقوبات على 21 شركة روسية.

وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية هو “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات”.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926762
https://ar.mehrnews.com/news/1926762/

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