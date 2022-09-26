اليابان تقرر فرض عقوبات جديدة على روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في بيان: “إن بلدنا، كمساهم في الجهود الدولية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، ومع مراعاة التدابير التي تتخذها الدول الرائدة، سنحظر عمليات التجارة الخارجية ذات الطبيعة التالية: إدخال حظر على تصدير السلع المتعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا”.

وكذلك تم فرض عقوبات على 21 شركة روسية.

وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية هو “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات”.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

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